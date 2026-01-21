【動画】「くまもとモン×東京銀座ジャック」フェアが開幕

Newsfrom Japan

熊本県産品のＰＲと認知度を目指す「くまもとモン×東京銀座ジャック」フェアが２１日、東京・銀座で始まった。銀座かいわいの飲食店やホテルなどの協力を得て、熊本の特産品や食文化などのプロモーション活動を行う。２月３日まで。

百貨店の松屋銀座でのオープニングセレモニーには木村敬知事、県営業部長兼しあわせ部長のくまモン、くまモン生みの親で同県出身の放送作家、小山薫堂さんらが出席して、テープカットが行われた。同店のショーウインドーには、江戸時代から伝わる山鹿市の工芸品「来民（くたみ）うちわ」や天草市の陶磁器「水の平焼」などが飾られた。食品売り場では、熊本のトマトとあか牛を使った「トマトすき焼き重」や、天草大王（地鶏）の大手羽串揚げなどの県産グルメや球磨焼酎が販売された。各種イベントにはくまモンも登場する予定。【時事通信映像センター】

