出直し大阪知事選、３人の争いに＝都構想争点、２月８日投開票

吉村洋文前知事（５０）の辞職に伴う出直し大阪府知事選が２２日告示され、立候補の届け出を締め切った結果、日本維新の会公認の吉村氏、無所属新人で会社経営の納藤保氏（４４）、政治団体共同代表で新人の大西恒樹氏（６１）の３人による争いが確定した。大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」への再挑戦の是非が争点。２５日告示の大阪市長選、２７日公示の衆院選と同じ２月８日に投開票される。

吉村氏は大阪市内で第一声を上げ、「大阪が強くなることで日本が強くなる。そのためには都構想が必要だ」と訴えた。

自民、立憲民主、公明、共産など主要政党は出直し選を「大義があるのか」と批判し、対立候補を擁立しなかった。

都構想は、２０１５年と２０年の住民投票で反対多数で否決された。吉村氏は、３度目の住民投票に向けて民意を問うため、横山英幸市長（４４）と共に任期途中で辞職願を提出し、知事・市長の出直しダブル選を仕掛けた。

吉村氏は都構想について、府と市の二重行政解消などのメリットを説明。「副首都構想」の実現にも必要不可欠だと主張している。出直し選で当選しても任期は現状と変わらず２７年４月までで、吉村氏は３度目の住民投票について、任期中の実施を目指す考えを示している。

都構想について大西氏は反対、納藤氏は府民の約９割が納得すれば容認するとしている。

大阪府知事選が告示され、街頭演説を聴く人々＝２２日午前、大阪市中央区

大阪府知事選が告示され、第一声を上げる立候補者。（写真左から）大西恒樹氏、吉村洋文前知事、納藤保氏＝２２日、大阪市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]