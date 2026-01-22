将棋の加藤一二三九段が死去、８６歳＝元名人、愛称「ひふみん」

Newsfrom Japan

将棋棋士で元名人の加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が２２日午前３時１５分、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８６歳だった。福岡県出身。葬儀は２８日午後１時３０分から東京都千代田区麹町６の５の１のカトリック麹町聖イグナチオ教会で。喪主は長男順一（じゅんいち）さん。

加藤九段は１９５４年８月、当時最年少記録の１４歳７カ月で四段に昇段し、史上初の中学生棋士となった。５８年には、現在も最年少記録の１８歳３カ月で順位戦最上位クラスのＡ級に昇級し、「神武以来（じんむこのかた）の天才」と呼ばれた。８２年に４２歳で名人のタイトルを獲得した。

７６歳だった２０１６年１２月、プロ入り間もない１４歳の藤井聡太四段（当時）のデビュー戦で敗れ、６２歳差の対戦が話題を集めた。１７年６月に７７歳で引退し、現役棋士の史上最高齢記録を残した。

タイトル獲得は８期。通算勝利数（１３２４勝）は歴代４位で、対局数（２５０５局）と敗戦数（１１８０敗）は史上最多。００年に紫綬褒章を受章、２２年に文化功労者に選ばれた。

２４年には、月刊誌での詰め将棋の連載が６５年間続き、「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア」としてギネス世界記録に認定された。

愛嬌（あいきょう）ある独特のキャラクターでメディア出演も多く、「ひふみん」の愛称で広く親しまれた。

加藤一二三さん

