柏崎原発、原子炉停止へ＝制御棒引き抜き作業で不具合―東電

東京電力は２２日、１３年１０カ月ぶりに再稼働したばかりの柏崎刈羽原発６号機（新潟県）について、原子炉を停止させることを決めた。必要な調査が済み次第、同日夜にも停止作業を始める。制御棒の引き抜き作業中に警報が鳴り、一時中断。原因調査に時間を要することから、いったん運転を停止することにした。外部環境への影響はないという。

東電によると、２２日午前０時２８分に制御棒を動かす装置で電源系の故障を示す警報が出た。２０５本ある制御棒のうち５２本が引き抜かれた状態で作業を中断した。再稼働準備中の１４日にも別の制御棒で同様に警報が出ており、この時は部品交換で解消したが、今回は部品を取り換えても解消されなかった。

同原発６号機での制御棒に関する主なトラブルは昨年以降で４回目という。同年８月には制御棒１本が引き抜けなくなり、再稼働前の安全確認検査が１０月にずれ込んでいた。

同原発の稲垣武之所長は記者会見し、「設備に問題があれば、安全第一の原則から停止させるのが当然だ」と強調。不具合の原因究明に全力で当たる考えを示した。

東京電力柏崎刈羽原発６号機の原子炉停止について記者会見する稲垣武之所長＝２２日午後、新潟県刈羽村

