政策実現へ現有１０倍狙う＝神谷宗幣参政党代表【党首に聞く】

参政党の神谷宗幣代表は２２日、時事通信などのインタビューに応じ、政策実現の推進力を得るため、衆院選で現有議席から１０倍増の目標を掲げた。

―衆院選の位置付けは。

昨年、参院で飛躍させてもらったが、衆院でも議席を取って、他党と対等に渡り合えるかどうかの審判を仰ぐ選挙になる。

―国政でどんな位置を占めたいか。

今回は３０議席が目標だ。参政が賛成しないと法案を通せない立ち位置を占められればいい。

―選挙後の連立入りも選択肢か。

選挙結果を見て、振る舞い方を考えたい。

―争点は。

一丁目一番地は消費税減税と積極財政だ。「段階的消費税廃止」を訴える。その次は外国人の問題になる。日本が将来、移民国家にならないよう、総数を制限し、ルールを厳格化していく。

―戦い方は。

今回、全都道府県に候補者がいる状況なので、票の掘り起こしができる。参院選の時以上に投票率を上げることが、勝つか負けるかのポイントだ。

―比例票の獲得目標は。

９００万票だ。

―新党「中道改革連合」との付き合い方は。

選挙で数を確保して、対等以上に付き合えるよう頑張りたい。

―高市政権の評価は。

国民の期待は大きいが物足りない。高市早苗首相がやりたいと思うことで、われわれが乗れるものは結構ある。自民党に迎合する気は全くないが、そこは応援したい。

―消費税減税の対象は。

（自民や中道が掲げる）食料品だけ下げるのは反対だ。飲食店が多い地方経済のダメージも大きくなる。一律で税率を下げるべきだ。

―選挙を巡るＳＮＳの偽・誤情報への対応は。

発信側の規制より、受け手側のリテラシーを高めていくしかない。人権侵害などに当たるものは罰則を設ければいいが、表現の自由も考慮し、過度に規制をかけるべきではない。

インタビューに答える参政党の神谷宗幣代表＝２２日、国会内

