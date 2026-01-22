中道の政権担当能力問う＝鈴木俊一自民党幹事長【党首に聞く】

Newsfrom Japan

自民党の鈴木俊一幹事長は２２日までに、時事通信などのインタビューに応じ、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」を「選挙目当ての政党だ」と批判し、選挙戦で政権担当能力を問いたいとの考えを示した。

―勝敗ラインは。

自民が過半数を割り込み、政治の安定が著しく損なわれた。政治の安定を取り戻さなければならない。与党での過半数確保が最低限の目標だ。それに上積みすることで政治の安定は増していく。

―訴えたいことは。

責任ある積極財政、安全保障関連３文書の見直し、外交力強化といった、高市政権が始めようとする新しい政策を支持してもらえるかどうかだ。

―岩盤支持層を取り戻せるか。

公明との連立では本来のわが党の主張をストレートに表に出せなかった。連立組み替えで本来の政策を打ち出せる。戻ってきてもらえるのではないかと期待している。

―消費税減税に慎重な姿勢から転換した。

日本維新の会との政策合意の一つを公約に掲げることは不思議ではない。

―国民民主党との連立の可能性は。

国民民主は（解散に）厳しいことを言っているが、ある程度積み重なってきた実績の中から、信頼関係を高めていくことは可能だ。（協力が）どういう形になるかは明確には言えない。

―中道改革連合とどう対立軸をつくるか。

中道発足の経緯を見れば、選挙目当ての政党であることは間違いない。中道の定義も極めて曖昧だ。立憲民主党はかつて共産党と共闘し、立憲共産党とやゆされた。ずいぶん左寄りの中道だ。政党の離合集散を見てきたが、新進党は３年、希望の党は選挙が終わったらなくなった。この新しい政党がずっと存在するのかどうか甚だ疑問だ。ずっと続いていくのか分からないような政党が日本の未来を語る資格があるのか。なくなるかもしれない政党に未来を託すことができるのか。国民は賢明な判断を下すに違いない。

―派閥裏金事件の関係議員らを公認した理由は。

前回衆院選で国民の審判を受けた。今回は原則に戻させてもらった。ただ、批判は背負い、払拭する努力は継続していく。

インタビューに応じる自民党の鈴木俊一幹事長＝２１日午後、東京・永田町の同党本部

