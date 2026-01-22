三菱ふそう、鴻海と新会社＝２６年後半に、ＥＶバス共同開発

Newsfrom Japan

三菱ふそうトラック・バス（川崎市）は２２日、台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業と共同で、バス事業を手掛ける新会社を日本に設立すると発表した。２０２６年後半に設立する予定で、鴻海の電動化技術を生かし、電気自動車（ＥＶ）バスの開発や生産に乗り出す。

新会社には両社が５０％ずつ出資。最高経営責任者（ＣＥＯ）には三菱ふそうの高羅克人バス事業本部長が就く。同日川崎市内で記者会見した三菱ふそうのカール・デッペン社長は「より強力で競争力の高い、未来に対応できるバステクノロジーを開発する」と述べた。

車両は、富山市内の三菱ふそう子会社の工場で製造する。鴻海のＥＶバス車両をベースに開発し、２７年中の大型路線バス受注を目指す。鴻海との協業の狙いについて、デッペン氏は「（ＥＶバスを）市場に早く出す必要があった」と説明した。

三菱ふそうトラック・バスのロゴマーク（ＡＦＰ時事）

