基礎収支、来年度赤字０．８兆円と政府試算＝高市首相、健全化目標「数年単位でバランス」―「骨太方針」に向け、見直し指示
政府は２２日、経済財政諮問会議（議長・高市早苗首相）で、財政健全化の指標となる国・地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス、ＰＢ）が２０２６年度に８０００億円程度の赤字になるとの試算を示した。コロナ禍後で最大規模となった２５年度補正予算の執行が翌年度にずれ込むため、昨年８月の試算（３兆６０００億円程度の黒字）から悪化。黒字化の達成時期は、２７年度に１年後ずれする。
政府が目指した「２５年度から２６年度」にＰＢを黒字化する財政健全化目標の達成は困難な状況だ。「責任ある積極財政」を掲げる高市首相は席上、ＰＢを単年度ではなく「数年単位でバランスを確認する方向に見直す」と表明。年央にまとめる経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」に向け、健全化目標の見直しを指示した。
