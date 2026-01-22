「核廃絶まで持っていく」＝被団協田中さんら、核禁条約５年―東京

Newsfrom Japan

核兵器禁止条約の発効から５年となった２２日、東京都内で被爆者らが参加するイベントが開かれた。日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の田中熙巳代表委員（９３）は「条約を盛り上げ、核廃絶まで持っていく」と語った。

イベントには被爆者や核廃絶に取り組む人らが参加し、対談などが行われた。田中さんは、「今年は運動をつくり上げるという気持ちで条約を盛り上げていく。日本政府にも、早く署名しろという運動を進めたい」と力を込めた。

被爆３世の中村涼香さん（２５）は、「私たちが被爆１００年を迎えた時の平和活動の基盤を担っていく」と話した。

カナダ在住の被爆者サーロー節子さん（９４）もビデオメッセージを寄せた。条約発効を「言葉を失うほどの喜び」と振り返りつつ、「トランプ大統領になり、法の世界が無視され恐怖を感じている。暗い世界だからこそ、光を求めて核廃絶のため働かないといけない」と呼び掛けた。

核兵器禁止条約発効５年のイベントで話す日本被団協の田中熙巳代表委員（右端）＝２２日午後、東京都新宿区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]