ＫＤＤＩ、堺のデータセンター稼働＝シャープ工場跡地を活用

Newsfrom Japan

ＫＤＤIは２２日、堺市で整備を進めていた大規模データセンターの稼働を開始したと発表した。生成ＡＩ（人工知能）向けに特化したデータセンターとなる。シャープの堺工場の跡地を昨年４月に１００億円で取得し、既存の電力や冷却設備を活用することで、１年弱で稼働にこぎ着けた。

サーバーには米半導体大手エヌビディアの画像処理半導体を搭載した最新のＡＩ計算基盤を導入した。４月から、主に製薬業界での活用を見込んでおり、電子カルテなどの分析時間短縮やコスト削減が期待できるという。延べ床面積は東京ドーム１．２個分の５万７０００平方メートルで、再生可能エネルギー由来の電力を１００％使用している。

ＫＤＤＩの松田浩路社長は２２日の開所式で、液晶パネル工場を短期間でデータセンターとして再利用できた理由について「建物内が整備されていたおかげで、（それを）最大限活用できた」と述べた。

ＫＤＤＩの大阪堺データセンター（同社提供）

ＫＤＤＩの大阪堺データセンターの開所式で、ＡＩ計算基盤を公開する松田浩路社長＝２２日午後、大阪府堺市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]