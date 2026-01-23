政策金利、据え置き＝来年度成長率１．０％に上方修正―日銀会合

Newsfrom Japan

日銀は２３日、金融政策決定会合を開き、政策金利である短期金利の誘導目標を、現行の「０．７５％程度」に据え置くことを決めた。日銀は昨年１２月に利上げを決定したばかりで、経済・物価への影響を慎重に見極める必要があると判断したとみられる。

会合では、９人の政策委員のうち高田創審議委員が現状維持に反対。１．０％への利上げを提案したが否決された。

日銀はまた、最新の景気予測「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」を公表し、２０２５年度の成長率見通しを０．９％（昨年１０月時点の予想０．７％）、２６年度は１．０％（同０．７％）にそれぞれ上方修正した。物価見通しは２６年度１．９％（同１．８％）に小幅に引き上げた。

日銀は会合で、足元の円安や長期金利上昇といった市場動向、政府の物価高対策を踏まえた経済の動向などを点検した。植田和男総裁は２３日午後に記者会見し、決定内容について説明する。

金融政策決定会合に出席するため、日銀本店に入る植田和男総裁＝２３日午前（代表撮影）

金融政策決定会合に臨む日銀の植田和男総裁（中央）ら＝２３日午前、日銀本店（代表撮影）

