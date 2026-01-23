「李さんの足跡忘れない」＝事故から２５年、韓国学生追悼―東京・新大久保駅

Newsfrom Japan

東京都新宿区のＪＲ新大久保駅で２００１年、線路に転落した日本人男性を助けようとして犠牲になった韓国人留学生の故李秀賢さん＝当時（２６）＝の事故から２５年となるのを前に、同駅で２３日、韓国の高校生ら２０人ほどが冥福を祈った。

高校生らは外務省所管の独立行政法人「国際交流基金」による青少年訪日研修で来日。同基金は０２年から、李さんの遺志を継ぐ日韓交流の担い手を育てるため、日本文化への理解を深める研修を実施している。

高校生らは午前１１時ごろ、駅のホームを見学し、構内の記念碑前で手を合わせた。これに先立ち、李さんが通っていた都内の日本語学校を訪問した。高校２年のチャン・テヒさん（１７）は「韓国と日本がもっともっと分かり合えるように、李さんが残してくれた足跡を忘れず歩んでいきたい」と語った。

事故は０１年１月２６日午後７時１５分ごろ発生。酔ってホームから転落した見知らぬ日本人男性を救出するため、李さんら２人が線路に降りたが、入ってきた電車にひかれて３人とも死亡した。李さんの勇気ある行動は日韓友好の象徴となり、映画化もされるなど大きな反響を呼んだ。

２００１年にＪＲ新大久保駅で発生した転落事故で犠牲となった李秀賢さんら２人の追悼に訪れた韓国の高校生ら＝２３日午前、東京都新宿区

