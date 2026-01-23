内閣府公用車が信号無視か＝６台絡む事故、９人死傷―警視庁

Newsfrom Japan

２２日午後６時半ごろ、東京都港区赤坂の特許庁前の交差点で６台が絡む事故があり、男性１人が死亡、男女８人が重軽傷を負った。内閣府の公用車が赤信号を無視して交差点に突っ込んだとみられ、警視庁が自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）容疑を視野に事故原因を調べている。

同庁によると、死亡したのはタクシーの乗客だった会社員明石昇さん（３２）＝東京都港区＝。

交差点に進入した公用車はワゴン車に衝突後、明石さんの乗るタクシーを巻き込んだとみられる。ワゴン車とタクシーは対向車線に飛ばされ、清掃車などにぶつかったという。

公用車を運転していたのは、内閣府から運転業務を委託されている会社の男性（６９）。業務中だったとみられ、腰を強打し入院した。

現場には大破した車の部品が散乱し、救急隊員や警察官が慌ただしく活動していた。明石さんを乗せていたというタクシー運転手の４０代男性は「車がすごい速度で来た。（衝突され）２回転ぐらいして他の車にぶつかりながら止まった」と話した。

タクシーや清掃車など６台が絡む多重事故現場＝２２日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]