２６年度基礎年金、１．９％プラス＝物価上昇下回る目減り、４年連続―厚労省

Newsfrom Japan

厚生労働省は２３日、２０２６年度の公的年金の支給額を公表した。全国民が対象となる基礎年金を前年度比で１．９％、サラリーマン向けの厚生年金（報酬比例部分）を２．０％引き上げる。増額は４年連続となる。年金財政を安定させるため給付を抑える「マクロ経済スライド」も４年連続で発動。この結果、物価上昇率を下回る伸びにとどまり、実質的に目減りする。６月に支給する４月分から反映させる。

年金支給額は、直近１年間の物価と過去３年度分の賃金の変動率を基に毎年度改定している。総務省が２３日に公表した昨年の全国消費者物価指数を踏まえた物価上昇率は３．２％、賃金上昇率は２．１％だった。

マクロ経済スライドは、物価と賃金がプラスの場合に適用する。これにより、伸び率の小さい賃金上昇率から基礎年金は０．２％分、厚生年金は０．１％分をそれぞれ差し引いて最終的な改定率が決まった。

厚労省は、現役時代の働き方に応じた年金額のモデル試算も公表した。サラリーマンだった男性の年金額は、厚生年金加入期間と、その間のボーナスを含む平均月収を踏まえると、前年度比３３３６円増の月１７万６７９３円。主に専業主婦だった女性は１４３９円増の月７万８２４９円となる。

国民年金の月額保険料も発表し、２６年度は前年度比４１０円増の１万７９２０円。

厚生労働省＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]