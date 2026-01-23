４課捜査員ら３５人処分＝当時の刑事部長、課長も―家宅捜索中の暴行事件・大阪府警

Newsfrom Japan

大阪府警捜査４課の警部補ら６人が家宅捜索中に、捜査対象者に暴行したとされる事件で、府警は２３日、６人を含めた１２人を免職などの懲戒処分とした。監督責任などを問い、当時の刑事部長や捜査４課長を含む２３人も内部処分。計３５人が対象となる異例の大量処分となった。

事件は昨年７月１５～１６日、同課が国内最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」の関係先として大阪市内のビル一室を捜索した際に発生。居合わせたメンバーの男性３人に警部補ら６人が暴行したとされ、いずれも特別公務員暴行陵虐罪で起訴や在宅起訴された。

懲戒免職となったのは、現場責任者だった警部補の時長力被告（５１）と巡査部長の阪口裕介被告（３３）＝いずれも公判中。在宅起訴された４人は停職６月で、６人は「男性らのスマートフォンの暗証番号を聞き出すために暴行した」などと動機を説明しているという。

１０人超の捜査員は、暴行に加担したり、止めなかったりしたとして戒告や訓戒などとされた。また、停職６月となった同課の警部は、大阪地検から暴行を映した映像の照会を求められた際、「映像はない」と虚偽の報告をしたとして、犯人隠避容疑で書類送検された。

府警は、事件の背景には、幹部間で決められた捜査方針が現場の捜査員に共有されていなかったことや、現場責任者の不足などがあったと指摘。適正捜査に向けた指導教養の徹底や、意思統一を図るための捜査会議の拡充などの再発防止策を進めるとしている。

大阪府警本部＝大阪市中央区

