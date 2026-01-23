新潟で除雪の男性４人死亡＝２０日以降、大雪で―東北と北陸、東海は警戒続く

Newsfrom Japan

日本海側を中心とする２０日からの大雪で、新潟県では除雪中や休憩中の中高年男性４人が死亡したほか、青森県から京都府にかけて重傷者が１０人、軽傷者は１６人となった。総務省消防庁が２３日午後発表した。強い冬型の気圧配置は２５日まで続くとみられ、気象庁は特に東北と北陸、東海で大雪に警戒するよう呼び掛けた。

新潟県によると、魚沼市で亡くなったのは５０代男性で、自宅の屋根で雪下ろし中に急病を発症したとみられる。長岡市では７０代男性２人が亡くなり、１人が除雪作業中、もう１人が休憩中だった。佐渡市の死者は除雪作業中の５０代男性。

気象庁によると、日本海で２１日以降、日本海寒帯気団収束帯（ＪＰＣＺ）が形成され、発達した雪雲が北陸や近畿北部に流れ込んだ。２３日午後５時までの７２時間（３日間）降雪量は、魚沼市・小出で１２７センチ、福島県只見町で１０９センチ、福井県南越前町で７９センチに上った。

２４日午後６時までの２４時間予想降雪量は多い所で、東北と北陸、東海７０センチ、関東甲信と九州北部３０センチ、四国２０センチ。その後、２５日午後６時までの同降雪量は、東北と関東甲信、北陸、東海７０センチ、近畿５０センチ。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]