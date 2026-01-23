プルデンシャル生命、社長陳謝＝３１億円不正受領「心よりおわび」―背景に報酬制度、補償へ第三者委

Newsfrom Japan

外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は２３日、東京都内で記者会見し、社員ら１００人超が顧客から計３１億円を不正に受け取っていた問題について、間原寛社長は「多大なるご不安とご迷惑をおかけし、心より深くおわびする」と謝罪した。不正の背景については、新規契約を多く獲得した社員に手厚い報酬制度や企業風土を挙げた。被害者への補償に向け、第三者の専門家による補償委員会を設置することも明らかにした。

プルデンシャル生命は不正な金銭の受領について１６日に書面で公表。間原氏が２月１日付で辞任すると明らかにしたが、会見は開いていなかった。

補償に関し、間原氏は「法的観点にのみとらわれることなく、被害者保護の観点を最優先に実施する」と表明。補償委で認定した不正事案については「全額会社が補償する」と説明した。

再発防止に向け、間原氏は「ビジネスモデルをゼロから見直すことが必要だ」と指摘した。成績重視の報酬制度を見直すほか、営業社員に活動報告の提出を義務付けるなど管理体制を強化する。企業風土の改革にも取り組む方針で、間原氏の後任として社長に就く得丸博充取締役は「問題を解消し、金銭不祥事を根絶する」と強調した。

社内の管理体制について、間原氏は「営業社員が顧客と密接な関係を築く中で行われた不適切な事象を検知することが十分にできなかった」と釈明した。

