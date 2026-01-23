３年連続の５％台を＝春闘で賃上げ実現―芳野連合会長

Newsfrom Japan

連合の芳野友子会長は２３日、東京都内で開かれた内外情勢調査会の会合で講演した。２０２６年春闘で実現する賃上げについて、「３年連続の５％台に持っていきたい」と述べ、目標とする「５％以上」の達成に改めて意欲を示した。

芳野氏は「賃金は上がるものだという機運を醸成したい」と強調。中小企業での賃上げ実現には「（労務費増加分の）価格転嫁が重要」と述べ、経営側に訴えていく考えを示した。

２月８日投開票の衆院選に関しては「推薦した候補者全員の当選を目指す」と表明。支援する国民民主党が自民党中心の連立政権に入る可能性については、「看過できない」との考えを改めて示した。

高市政権に関しては「女性の人権が守られ、女性の大臣が増えると期待していたが、そうなっていない」と指摘。女性の国会議員数についても「３割にも達していない。足りない」と述べ、比率拡大を求めた。

内外情勢調査会で講演する連合の芳野友子会長＝２３日午後、東京都港区

