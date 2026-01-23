衆院選、約１２３０人が出馬予定＝自維、８０区超で競合―時事通信集計【２６衆院選】
時事通信は２３日、第５１回衆院選（２７日公示、２月８日投開票）の立候補予定者数を集計した。小選挙区と比例代表の合計は、前回の２０２４年衆院選に立候補した１３４４人を下回る約１２３０人（うち女性約３００人）。候補者はさらに増える見通しだ。
自民党は約３４０人が準備。小選挙区は福井２区などごく一部を除き公認候補を立てる。これまで公明党に１０選挙区程度を譲ってきたが、公明の政権離脱を受けて擁立作業を進めた。新たに連立政権に参加した日本維新の会は８７人が出馬を予定し、自民と８０超の選挙区で競合する。
立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は２３９人が出馬を予定し、比較第１党を目指す。公明出身者は小選挙区からの立候補を見送り、比例に回る。比例名簿上位で処遇される見通しで、１選挙区１万～２万票とされる公明票が立民出身の候補にどの程度流れるかが焦点だ。
国民民主党は１０３人が立候補を予定し、中道と５０選挙区程度でぶつかる。共産党は１７６人を立て、中道と約１００の選挙区で争う。
れいわ新選組は３１人を立てる。昨年の参院選に続き、衆院でも勢力拡大を目指す参政党は１７８人の擁立を発表。日本保守党は１７人、社民党は１４人、チームみらいは８人が立候補する予定だ。
衆院の定数は小選挙区２８９、比例代表１７６の計４６５で、過半数は２３３議席。
◇各党立候補予定者
小選挙区 比例代表 合計 解散時勢力
自 民 ２８６ ５２ ３３８ １９６
中 道 ２０２ ３７ ２３９ １７３
維 新 ８７ ０ ８７ ３４
国 民 １０２ １ １０３ ２６
共 産 １５８ １８ １７６ ８
れいわ １８ １３ ３１ ８
参 政 １７８ ０ １７８ ３
保 守 ５ １２ １７ １
社 民 ７ ７ １４ ０
みらい ３ ５ ８ ０
その他 ３８ ０ ３８ １６
計 １０８４ １４５ １２２９ ４６５
※２３日時点。「その他」は諸派と無所属。調整中を含む。
