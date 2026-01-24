戦後最短、業者大わらわ＝選挙カーやポスター、ネット広告も【２６衆院選】

Newsfrom Japan

２７日に公示される衆院選は、解散から投開票まで１６日間と、戦後最短の日程で行われる。選挙カーのレンタル会社やポスター製作会社などの業者には立候補を予定する陣営から注文が相次ぎ、担当者は対応に追われている。

選挙カーのレンタル会社（鳥取県米子市）の石橋浩一代表（６０）は、「急すぎる。今までにない電話の量だ」と苦笑する。解散検討の報道後、３日間で約７０台の予約が埋まったといい、看板の取り付け作業などを急ピッチで進める。石橋さんは「期間が短くても、整備の行き届いた選挙カーを走らせる」と話した。

選挙ポスターなどを手掛ける印刷会社（東京都品川区）にも、注文や問い合わせが殺到。想定外の解散で人繰りが厳しく、新規の注文は断らざるを得ない状況だといい、斎藤博社長（７４）は「とにかく納品を間に合わせる」と力を込めた。

近年の選挙戦では、ＳＮＳやインターネットを活用する候補者が急増。政治家のネット広告など、選挙関連サービスを手掛けるＩＴ企業（渋谷区）の高畑卓代表（４８）は、表現を間違えると公選法に抵触する恐れもあるとし、「読めない解散で短期の選挙だが、間違いのない広告づくりを徹底する」と気を引き締めた。

一方、選挙事務所に欠かせない必勝だるまの製造販売店（群馬県高崎市）は解散を予測していた。長年だるま製造を手掛ける中田純一さん（７３）は「経験による勘でそろそろかと思っていた。昨年１２月ごろから増産しており、準備は万全だ」と余裕を見せた。

