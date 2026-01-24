東大大学院教授を収賄容疑で逮捕＝共同研究の見返りに接待―高級クラブ、ソープランドで１８０万円相当・警視庁

Newsfrom Japan

東京大大学院での共同研究で便宜を図る見返りに繰り返し接待を受けたとして、警視庁捜査２課は２４日、収賄容疑で、同大大学院教授佐藤伸一容疑者（６２）＝東京都文京区千石＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。

同課は、贈賄側の一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事（５２）のほか、共同研究に関わり佐藤容疑者と共に接待を受けていた同大大学院元特任准教授（４６）についても任意で捜査している。

逮捕容疑は、２０２３年４月に始まった、大麻草に含まれる植物性カンナビノイドに関する共同研究について、講座の設置手続きや運営、研究内容の選定などで便宜を図る見返りに、同年３月～２４年８月ごろ、高級クラブやソープランドなどで約３０回にわたり計約１８０万円相当の接待を受けた疑い。

東大は公共性の高い課題について、民間企業などの資金を活用し、共同研究をする「社会連携講座」を実施している。

収賄容疑で警視庁に逮捕された東京大大学院教授の佐藤伸一容疑者（同大ホームページより）

