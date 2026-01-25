パンダ、「中国でも元気で」＝最終観覧日、２７日出発―上野動物園

Newsfrom Japan

「中国でも元気でね」。上野動物園（東京都台東区）にいる双子のジャイアントパンダが２５日、最終観覧日を迎えた。４歳のシャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）は２７日に中国に向けて出発し、約半世紀ぶりに日本からパンダがいなくなる。同園には事前抽選で観覧が当たった親子連れらが詰め掛け、別れを惜しんだ。

パンダが初めて日本に来たのは１９７２年。日中国交正常化に伴ってカンカン（雄）とランラン（雌）が贈られ、同園は空前のパンダブームに沸いた。その後、和歌山県白浜町と神戸市でも飼育されたが、国内で現在暮らすのは２０２１年に同園で生まれた双子だけ。園は混乱を避けるため１４日以降は観覧を事前申し込みの抽選制にした。２５日は４４００人の観覧枠に応募が殺到し、２４．６倍の倍率となった。

双子は繁殖研究目的で貸与された親から生まれたため、所有権は中国にある。母と祖母の３人で見に来た東京都府中市の都築優月さん（６）は「大きかった」と大はしゃぎ。「中国に行っても元気で。たくさんご飯食べてね」と手を振った。

長女澪楽さん（２）を連れて来た三溝里香子さん（３１）は「喜んでくれてよかった」と笑顔。澪楽さんも「かわいかった」と里香子さんに笑いかけていた。

浜松市の大学２年伊藤香菜子さん（２０）は「癒やしをくれた存在。いなくなるのは寂しい」と肩を落とす。パンダ好きが高じて大学では中国語を学んでおり「いつか中国に会いに行きたい」と話した。

毎月のように同園に足を運んできた神奈川県伊勢原市の事務職員、蒔田幸子さん（４３）は「とにかく元気で。また帰ってきてね」と寂しそうにつぶやいた。

中国への返還を前に、最終観覧日を迎えた上野動物園のジャイアントパンダ・シャオシャオを撮影する来園者＝２５日午前、東京都台東区

中国への返還を前に、最終観覧日を迎えた上野動物園のジャイアントパンダ・シャオシャオ＝２５日午前、東京都台東区

中国への返還を前に、最終観覧日を迎えた上野動物園のジャイアントパンダ・レイレイ＝２５日午前、東京都台東区

