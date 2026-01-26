福井知事に石田氏初当選＝最年少３５歳、分裂選制す

Newsfrom Japan

県職員へのセクハラで杉本達治前知事（６３）が辞職したことに伴う福井県知事選が２５日投開票され、無所属新人で元外務省職員の石田嵩人氏（３５）が、無所属で前越前市長の山田賢一氏（６７）＝自民支持＝ら新人２人を破り、初当選を果たした。自民党で県議らが山田氏、福井市議らが石田氏をそれぞれ支援する保守分裂選挙を制した。現職知事として全国最年少となる。投票率は４６．２９％（前回５１．０８％）で過去最低だった。

石田氏は、子育て支援の充実などを主張。ＳＮＳを積極的に活用し、支持を広げた。北陸新幹線を巡っては、前知事の路線を引き継ぎ、小浜―京都ルートでの全線開業を訴えた。参政党が石田氏支援を表明していた。

山田氏は市長や副知事を務めた経験などをアピールし、立憲民主、日本維新の会、国民民主、公明各党の県組織の支援も受けたが、及ばなかった。

◇福井県知事選当選者略歴

石田 嵩人氏（いしだ・たかと）政策研究大学院大学修了。１５年外務省に入り、在メルボルン日本国総領事館副領事などを経て、２５年１２月退職。３５歳。福井市出身。当選１回。

石田嵩人氏

福井県知事選で初当選を果たし、万歳する石田嵩人氏（中央）＝２５日夜、福井市

