辺野古反対派が大敗＝名護市長選の結果確定

Newsfrom Japan

２５日投開票の沖縄県名護市長選は２６日未明、結果が確定した。米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）の名護市辺野古移設を容認する勢力の支援を受け、３選を果たした現職の渡具知武豊氏（６４）が２万９票を獲得。事実上の一騎打ちとなった反対派新人で元市議の翁長久美子氏（６９）は１万５４３票にとどまり、大差がついた。

市長選で移設の是非が争点となったのは８回目。容認、反対両派が推した候補が競り合ってきており、今回は異例の結果となった。渡具知氏も前回２０２２年は約５０００票差、前々回１８年は約３５００票差だった。

渡具知氏は自民、日本維新の会、国民民主、公明各党の推薦を得た。移設の是非に触れず、国とのパイプをアピール。勝利を受け、記者団に「物価高騰対策を早めに実行していく」と強調した。

翁長氏は立憲民主、共産、社民各党が推薦した。移設阻止を掲げる「オール沖縄」勢力は９月の任期満了に伴う県知事選に向け、立て直しを迫られる。

投票率は過去最低の６０．７５％で、前回を７．５７ポイント下回った。新人の伊波勝也氏（６７）も立候補したが、２２８票だった。

沖縄県名護市長選で３選を果たした渡具知武豊氏（中央）＝２５日、同市

沖縄県名護市長選で３選を果たした渡具知武豊氏（中央）＝２５日、同市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]