中部電力本店に立ち入り検査＝浜岡原発データ不正問題で―実態解明を本格化・規制委

Newsfrom Japan

中部電力浜岡原発（静岡県）の地震想定に関するデータ不正問題で、原子力規制委員会は２６日、同社本店（名古屋市）の立ち入り検査を行った。審査資料の作成過程などを確認し、不正の経緯や動機などの実態解明を本格化。調査は数カ月以上に及ぶ見通しで、悪質性や影響を踏まえて処分を検討する。

この日の検査は午後１時前に始まった。規制委事務局の原子力規制庁の担当者５人が本店に入り「検査の拒否や妨害、虚偽の陳述は罰則の対象となる。審査への真摯（しんし）な対応を求める」と告げると、中部電の豊田哲也原子力本部長が「皆さまを裏切る形となり大変申し訳ない。全社を挙げて対応する」と神妙な面持ちで語った。

この日は関連する文書や関係者をまとめたリストの提出を中部電側に要求。規制庁の竹内淳・検査監督総括課長は「社内でどのようなやりとりがあったかや経営陣の関与などの確認が優先事項だ」と述べた。

立ち入り検査のため中部電力本店に入る原子力規制庁の担当者ら＝２６日午後、名古屋市

原子力規制庁の担当者を前に発言する中部電力の豊田哲也原子力本部長（右から３人目）＝２６日午後、名古屋市

中部電力本店への立ち入り検査について、取材に応じる原子力規制庁の竹内淳・検査監督総括課長＝２６日午後、名古屋市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]