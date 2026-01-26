元大阪府警警察官２人に有罪判決＝家宅捜索中に暴行―地裁

Newsfrom Japan

家宅捜索中に捜査対象者を暴行したとして、特別公務員暴行陵虐などの罪に問われた元大阪府警捜査４課警部補、時長力（５１）と、元巡査部長、阪口裕介（３３）両被告＝いずれも懲戒免職＝の判決が２６日、大阪地裁であった。加藤陽裁判官は「警察官の職務執行に対する国民の信頼が大きく失われた」などとして時長被告に拘禁刑２年、執行猶予３年（求刑拘禁刑２年）、阪口被告に拘禁刑２年６月、執行猶予３年（求刑拘禁刑２年６月）を言い渡した。

加藤裁判官は、「粗暴な態様で、被害者が受けた肉体的、精神的苦痛から結果を軽く見ることはできない」と指摘。ただ、懲戒免職により「社会的制裁を受けた」などとして執行猶予を付けた。

判決などによると、両被告は昨年７月１５日、国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」の関係先として大阪市内のビル一室を捜索した際、居合わせたメンバーの男性計３人に暴行を加えた。阪口被告はうち１人にけがをさせた。

大阪地裁＝大阪市北区

