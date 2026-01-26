元特任准教授を書類送検＝１９０万円相当の接待、収賄容疑―東大大学院汚職・警視庁

Newsfrom Japan

東京大大学院での共同研究で便宜を図る見返りに繰り返し接待を受けたとして同大大学院教授佐藤伸一容疑者（６２）が逮捕された事件で、警視庁捜査２課は２６日、共同研究に関わっていた元同大大学院特任准教授（４６）も同容疑者と共に計約１９０万円相当の接待を受けていたとして、収賄容疑で書類送検した。

同課は同日、佐藤容疑者を送検。２人を接待した高級クラブや風俗店の代金を負担した一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事（５２）についても贈賄容疑で書類送検した。

元特任准教授の送検容疑は２０２３年３月～２４年８月ごろ、佐藤容疑者と共に高級クラブやソープランドで計約１９０万円相当の接待を受けた疑い。

捜査関係者によると、代表理事は接待の機会を通じ、大麻草に含まれる植物性カンナビノイドの皮膚疾患への有効性確認などに関し、研究内容への要望を２人に伝え、要望はその後研究項目に反映されていた。

送検のため警視庁を出る東京大大学院教授の佐藤伸一容疑者（奥）＝２６日午前、東京・霞が関

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]