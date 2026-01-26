コンテンツ被害１０．４兆円＝海賊版や偽グッズで―経産省調査

Newsfrom Japan

経済産業省は２６日、インターネット上で違法に配信・販売されるアニメやゲームなどの海賊版や偽キャラクターグッズによる年間被害額が国内外で１０．４兆円に上るとの調査結果を発表した。

政府は２０３３年までにコンテンツ産業の海外売上高を２０兆円（２３年は５．８兆円）に伸ばす目標を掲げている。違法行為の是正が進めば、目標達成を後押ししそうだ。

デジタルコンテンツの被害額は５．７兆円と２２年の調査時の３倍近くに膨らんだ。このうち最も大きかったのは出版（２．６兆円）で、映像（２．３兆円）、ゲーム（０．５兆円）、音楽（０．３兆円）が続いた。海外ではアニメ「鬼滅の刃」など人気コンテンツの違法アップロードが後を絶たず、著作権保護が課題となっている。

今回初めて調べたグッズでは、偽の人形やトレーディングカードの流通が目立ち、被害額は計４．７兆円に上った。

