「消費減税の財源」が焦点＝野田佳彦中道改革連合共同代表【党首に聞く】

中道改革連合の野田佳彦共同代表は２６日までに時事通信のインタビューに応じ、衆院選は消費税減税の実施時期や財源が焦点になるとの考えを示した。まずは従来の勢力を維持し、「政界再編のうねり」をつくるとも強調した。

―選挙の争点は。

今、どの党も消費税減税の立場だ。いつまでにやるのか、財源はあるのかが一つの争点になる。

―中道の考える財源は。

食料品の消費税率を０％にすると、年間５兆円が必要だ。２年間分を準備するため積み過ぎた基金を取り崩せば、ほぼ１０兆円にたどり着く。それを確保しながら、「政府系ファンド」の運用益を恒久的な財源に位置付けていく。

―高市早苗首相は選挙前に消費税減税を打ち出した。

変遷が多く、戸惑うばかりだ。昨年１０月に決断していれば、とっくに年度内実施は確実だったのではないか。

―「国民会議」で消費税減税の協議に応じるか。

その提案は１回もない。「給付付き税額控除」について制度設計しようといった約束はどうなったのか。

―中道として政権を取りにいくか。

比較第１党になればその可能性はあるが、そこまで浸透するのかはまだ分からない。まずは（前職が）国政に戻ってきてほしい。

―政界再編を強調する理由は。

これ（新党結成）が端緒となり、時代を切り開く新しい中道の政治の流れ、政界再編のうねりをつくれるかどうかが、成功するかしないか（のカギ）だ。

―どのような再編を想定するか。

結果が出れば（各党から）中道に参加したい人が出てくる予感がする。

―立憲民主党は公明党に政策面で譲歩した。

公明の提示した柱を丸のみしたわけではない。逆に議席は私たちがかなり多かったので、吸収合併感をつくってはいけないという気持ちがあった。

―中道として選挙後も国会活動を続けるか。

もちろんだ。衆院だけでスタートしたが、参院議員や、（来春の）統一地方選までには地方議員も、一つの政党になりたい。一過性になればそれこそ失敗だ。

インタビューに答える中道改革連合の野田佳彦共同代表＝２５日午後、東京・永田町

