陸自性被害訴訟、和解で終了＝五ノ井さん「自分の人生スタート」―横浜地裁

陸上自衛隊での性被害を告発した元自衛官の五ノ井里奈さん（２６）が国と元隊員５人＝懲戒免職＝に損害賠償を求めた訴訟で、残っていた元隊員１人と国との和解が２６日、横浜地裁で成立した。

五ノ井さん側の代理人弁護士によると、国が和解金計１６０万円を支払う内容。元隊員の謝罪や支払いはないという。

強制わいせつ罪で有罪が確定した３人と、もう１人の元隊員については、五ノ井さんへの謝罪と和解金支払い義務を認める内容ですでに和解が成立していた。

東京都内でこの日、記者会見した五ノ井さんは「振り返ると長くて重くてそれでも立ち止まることができない時間だった」と語った。「一つの区切りを迎えるが、終わりではない。ようやく自分の人生を自分の足で歩きだすためのスタートだ」と話した。

防衛省は「ハラスメントは決してあってはならないものだ。実効性ある防止対策を通じ、一切許容しない環境を構築していく」とのコメントを出した。

陸上自衛隊での性被害を巡る訴訟で、和解成立後に記者会見する五ノ井里奈さん＝２６日午後、東京都千代田区

