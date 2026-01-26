２３区マンション、３年連続１億円超＝最高値を更新、首都圏も―２５年

Newsfrom Japan

不動産経済研究所は２６日、２０２５年に東京２３区で発売された新築マンションの平均価格が前年比２１．８％上昇の１億３６１３万円となり、３年連続で１億円を超えたと発表した。首都圏（東京都、神奈川、埼玉、千葉各県）は１７．４％上昇の９１８２万円。資材費や人件費などの建設コスト高騰が続き、２３区、首都圏ともに過去最高を更新した。

２３区のうち、千代田区や港区など都心６区の平均価格は２０．２％上昇の１億９５０３万円となり、バブル期の１９９０年に記録した最高値（２億２６６２万円）に迫りつつある。

首都圏では東京都心部の高級物件が全体を押し上げ、初めて９０００万円台に乗せた。神奈川は１１．４％上昇の７１６５万円、埼玉は１５．８％上昇の６４２０万円。千葉は前年に大幅上昇したこともあり、２．７％上昇の５８４２万円と小幅な伸びにとどまった。

首都圏では用地の取得が難しくなり、供給戸数は４．５％減の２万１９６２戸と７３年以降で最少となった。一方、価格が１億円を超える「億ション」の戸数は５５．４％増加。最高額は東京都港区と新宿区の２５億円の物件だった。

東京都中央区佃のタワーマンションなどの高層ビル群＝１０日、江東区から撮影

