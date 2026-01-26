政府・日銀、大規模介入実施せず＝２３日の円相場急騰―市場推計

Newsfrom Japan

政府・日銀が２３日に大規模な円買い介入は行っていなかったことが２６日、市場関係者の推計で分かった。２３日の東京外国為替市場の円相場は、植田和男日銀総裁の記者会見直後に１ドル＝１５９円台前半から１５７円台前半へと約２円急騰。市場では円買い介入が実施されたとの観測も浮上したが、市場推計によると、介入はなかったか、実施されていた場合でも数千億円程度の小規模にとどまったとみられる。

日銀が２６日公表した当座預金残高の増減要因予想によると、２３日に介入した場合の資金移動が反映される２７日分の「財政等要因」はマイナス６３００億円だった。介入を考慮していない市場の推計値はマイナス３０００億円～プラス１０００億円程度で、乖離（かいり）は小幅にとどまった。このため、市場では「推計との違いは誤差の範囲内の可能性があり、政府・日銀は２３日に円買い介入を行っていないのではないか」（金融関係者）との見方が出ている。実施直後に公表しない「覆面介入」が行われた場合でも１兆円を下回る小規模だった公算が大きい。

日銀本店での記者会見で、険しい表情を見せる植田和男総裁＝２３日、東京都中央区

