【動画】ミス日本コンテスト２０２６＝小野田大臣が特別審査員

第５８回の開催となるミス日本コンテストが２６日、東京都新宿区の京王プラザホテルで開催され、１３人のファイナリストが着物やドレス姿でパフォーマンスを披露した。かつてコンテストの関東地区大会に出場経験のある小野田紀美経済安全保障担当相が特別審査員として参加。アルピニスト野口健さんの長女で慶応大学３年の野口絵子さん（２１）がグランプリに輝いた。

野口さんは、ミス日本「海の日」も受賞。「自分の言葉を通じて、責任を持ちながら１年間活動していきたい」と抱負を語った。

このほかの賞は、ミス日本「水の天使」に慶応大学１年の志村美帆さん（１９）、ミス日本みどりの大使に日本大学２年の永田愛実さん（２０）、ミス日本ミス着物は筑波技術大学４年の平嶋萌宇さん（２２）、準ミスに早稲田大学２年の正木由優さん（２０）がそれぞれ選ばれた。【時事通信社】

