高市連立政権に審判＝物価高対策・消費税が争点―衆院選公示、２月８日投開票【２６衆院選】

第５１回衆院選が２７日公示され、２月８日の投開票に向けて１２日間の選挙戦が始まった。自民党と日本維新の会の連立政権発足後、初の総選挙で、高市早苗首相（自民総裁）は連立の信を問う機会と位置付けた。与党が過半数の２３３議席以上を獲得できるかが焦点。中道改革連合は比較第１党を目標に掲げ、選挙後の首相指名選挙で主導権確保を狙う。消費税減税を含む物価高対策、外国人政策などが主要な争点だ。

首相は与党過半数を勝敗ラインに設定し、下回れば退陣すると明言。自民は公明党との連立で臨んだ前回２０２４年衆院選と２５年参院選で連敗しており、議席回復を狙う。立憲民主党と公明の衆院議員が結成した中道は議席の上積みを、国民民主党や参政党は躍進した参院選の再現を目指す。

首相は２７日、維新の吉村洋文代表と東京・秋葉原駅前で第一声に立ち、「不安定な状況で政策を進めることはできない。与党で過半数を取らせてほしい」と訴えた。吉村氏は「アクセル役になり、自民では進まなかった改革を前に進める」と力説した。

中道の野田佳彦共同代表は青森県弘前市で街頭演説し「生活者ファーストの理念の下に政策を訴える中道に支援をいただけるかが問われている」と語った。国民民主の玉木雄一郎代表は東京・新橋駅前で、２６年度予算案の成立が遅れると指摘し「国民生活最優先の政治に変えなければならない」と述べた。

参政党の神谷宗幣代表は東京駅前で「与党と中道の二択では日本に未来はない」と支持を呼び掛けた。共産党の田村智子委員長は都内で、防衛力強化を掲げる高市政権を批判。れいわ新選組の大石晃子共同代表は大阪市で消費税廃止を主張した。

新党「減税日本・ゆうこく連合」、日本保守党、社民党、チームみらいも党首が各地でマイクを握った。

衆院選は石破政権下の２４年１０月以来。４年間の衆院議員任期のうち２年９カ月を残す中、首相は有権者の審判を受ける必要があるとして２３日に衆院解散に踏み切った。解散から投開票までは１６日間で、戦後最短の決戦になる。２月投開票は１９９０年以来。

衆院選は小選挙区２８９、比例代表１７６の計４６５議席を争う。公示前勢力は自民１９８、中道１７２、維新３４、国民民主２７などとなっている。

第５１回衆院選が公示され、候補者らの訴えに耳を傾ける有権者ら＝２７日午前、東京都豊島区

