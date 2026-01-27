労使トップ会談、賃上げの勢い定着で一致＝中小企業への波及が焦点―２６年春闘、事実上スタート

Newsfrom Japan

経団連の筒井義信会長と連合の芳野友子会長が２７日、東京都内で会談し、２０２６年春闘が事実上スタートした。賃上げの勢いを定着させることが重要だとの認識で一致。今後本格化する労使交渉では、実質賃金のプラス転換に向け、２５年春闘まで２年連続で５％超の賃上げ率を実現した勢いを持続させ、中小企業にも波及させることが焦点となる。

労使とも物価上昇を上回る賃上げを目指しており、筒井氏は会談後、「非常に軌を一にするところが多かった。意義ある懇談会だった」と評価した。芳野氏も「方向性は一致している」と強調。前年４％台にとどまった中小企業も含めた高い賃上げ率の実現に向けて「力強い決意に似たものを経団連から感じた」と語った。

連合は２６年春闘方針で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせた賃上げの要求を、前年と同じ「５％以上」とした。経団連は、今春闘の経営側指針となる「経営労働政策特別委員会報告（経労委報告）」で、賃上げの勢いの「さらなる定着」へ先導役を果たすと表明するなど、協調姿勢を示している。

懇談会に臨む経団連の筒井義信会長（左端）と連合の芳野友子会長（右端）＝２７日午前、東京都千代田区

連合との懇談会であいさつする経団連の筒井義信会長＝２７日午前、東京都千代田区

経団連との懇談会であいさつする連合の芳野友子会長＝２７日午前、東京都千代田区

