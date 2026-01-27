自・維、８５選挙区で激突＝二大勢力対決は２８止まり―「多党化時代」野党８割競合【２６衆院選】

Newsfrom Japan

２７日公示の衆院選で全２８９小選挙区の擁立状況を分析したところ、連立政権を組む自民党と日本維新の会が８５選挙区で激突する構図となった。多党化の流れを受け、野党６党も２２８選挙区で競合し、二大勢力の自民と中道改革連合による事実上の一騎打ちは２８選挙区にとどまった。

自民、維新両党は「多党化の時代に入った」として候補者調整を原則として見送った。高市早苗首相は新たな連立枠組みの信を問いたいとしているが、与党同士でつぶし合う異例の展開となり、ちぐはぐさを指摘する声も上がりそうだ。

与党の競合区は維新のお膝元の関西を中心に大都市圏にひしめき、大阪で１８、東京で１１、兵庫で９、神奈川で６、愛知で５、埼玉で４、京都で３に上った。維新は競合区以外の１２９選挙区で自民候補を推薦した。

公認候補の競合区のほかにも、大阪２区で自民推薦の前職が維新新人と対決。兵庫２区では無所属で出馬した自民元市議が維新前職とぶつかる。

候補者調整の動きは野党でも限定的だった。立憲民主党と公明党が結成した中道は各党に連携を呼び掛けたが、国民民主党は基本的に応ぜず、立民と一定の協力関係を維持してきた共産党も「協力の土台が壊れた」として距離を置いた。

「所属国会議員５人以上」の政党要件を満たす中道、国民民主、共産、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、参政党の野党６党でみると、全小選挙区の８割近くでいずれかの党が競合。９８選挙区で２党、１００選挙区で３党、３０選挙区で４党がぶつかる構図となった。連合の支援を受ける中道と国民民主は４６選挙区で競い合う。

自民と中道が事実上の一騎打ちで争う２８選挙区は北海道、埼玉、神奈川などが中心。これ以外に福井２区で自民支持の前職が中道前職とぶつかる。

第５１回衆院選が公示され、気勢を上げる高市早苗首相（自民党総裁・中央）と日本維新の会の吉村洋文代表（左）。右は藤田文武共同代表＝２７日午前、東京・秋葉原駅前

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]