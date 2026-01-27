北朝鮮が弾道ミサイル２発＝日本のＥＥＺ外に落下か

Newsfrom Japan

【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮は２７日午後３時５０分（日本時間同）ごろ、首都平壌の北方から日本海に向け、短距離弾道ミサイル数発を発射した。日本の防衛省も、北朝鮮西岸付近から２発の弾道ミサイルが発射されたと発表した。いずれも日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したとみられる。

防衛省によれば、最高高度は１発目が約８０キロ、２発目が約７０キロで、それぞれ約３５０キロ、約３４０キロ飛行した。日本政府は「国連安全保障理事会決議に違反し、国民の安全に関わる」として、外交ルートを通じ、北朝鮮に厳重抗議した。

日本は衆院選の公示日で、高市早苗首相は発射時、仙台市で応援演説中だった。首相は情報収集に全力を挙げ、国民に迅速に情報提供するよう関係省庁に指示。首相官邸には木原稔官房長官や緊急参集チームが集まり、対応に当たった。

北朝鮮の弾道ミサイル発射は今月４日以来。米国防総省ナンバー３のコルビー国防次官（政策担当）が日韓を歴訪中で、２６日に韓国の趙顕外相や安圭伯国防相らと会談し、北朝鮮抑止を巡る対応などを協議した。北朝鮮には、こうした動きに対抗する狙いがありそうだ。北朝鮮では近く朝鮮労働党大会が開かれる見通しで、国威発揚を図った可能性もある。

北朝鮮の中心的な兵器工場を訪れ、ミサイルや砲弾の生産状況を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（中央）＝２０２５年１２月２６日に朝鮮中央通信が配信（ＡＦＰ時事）

