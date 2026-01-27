東陽一さん死去、９１歳＝映画監督「橋のない川」

Newsfrom Japan

「サード」「橋のない川」などの作品で知られる映画監督の東陽一（ひがし・よういち）さんが２１日午前１時５２分、老衰のため東京都内の病院で死去した。９１歳だった。和歌山県出身。葬儀は近親者で済ませた。後日お別れの会を開く。

早稲田大卒業後、岩波映画製作所に入社した。退社後、ドキュメンタリー映画の製作を経て、１９７１年に初の劇映画「やさしいにっぽん人」を発表。少年院を舞台とした７８年の「サード」で芸術選奨文部大臣新人賞など数々の賞に輝いた。

９２年の「橋のない川」が大ヒットし、９６年の「絵の中のぼくの村」ではベルリン国際映画祭銀熊賞を獲得するなど、国際的にも高く評価された。

その他の作品に桃井かおりさん主演「もう頬づえはつかない」（７９年）、黒木瞳さん主演「化身」（８６年）、浅野忠信さん、永作博美さん主演「酔いがさめたら、うちに帰ろう。」（２０１０年）など。

９９年紫綬褒章、０７年旭日小綬章を受章。

