パンダ２頭が中国到着＝母や姉のいる保護センターへ
【成都時事】上野動物園（東京都台東区）で飼育されていた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）は２８日、中国・四川省に到着し、同省雅安市の保護センターに移送された。今後、検疫などを行い、一般公開されるとみられる。施設は同日、到着した２頭の画像を公開した。
パンダ２頭は２７日午後、トラックで上野を出発。成田空港から同日夜の航空機で運ばれた。動物園の外や空港に多くのファンが集まったほか、航空機の追跡サイト「フライトレーダー２４」では、２頭を乗せたとみられる便が一時「最も多く追跡されたフライト」になった。
２頭が過ごす中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地は省都・成都から南西に１００キロ以上離れた山間部に位置する。先に中国に返還された２頭の母シンシンや姉シャンシャンも同施設で飼育されている。
