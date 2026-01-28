パンダ２頭が中国到着＝母や姉のいる保護センターへ

Newsfrom Japan

【成都時事】上野動物園（東京都台東区）で飼育されていた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）は２８日、中国・四川省に到着し、同省雅安市の保護センターに移送された。今後、検疫などを行い、一般公開されるとみられる。施設は同日、到着した２頭の画像を公開した。

パンダ２頭は２７日午後、トラックで上野を出発。成田空港から同日夜の航空機で運ばれた。動物園の外や空港に多くのファンが集まったほか、航空機の追跡サイト「フライトレーダー２４」では、２頭を乗せたとみられる便が一時「最も多く追跡されたフライト」になった。

２頭が過ごす中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地は省都・成都から南西に１００キロ以上離れた山間部に位置する。先に中国に返還された２頭の母シンシンや姉シャンシャンも同施設で飼育されている。

上野動物園から返還されたパンダ２頭が検疫を受ける中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地＝２６日、四川省雅安市

２８日、中国ジャイアントパンダ保護研究センターが公開した施設到着後のシャオシャオ（上）とレイレイ（国営中央テレビより・時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]