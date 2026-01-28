日ベルギー国交１６０年開幕祝う＝すしや日本酒に舌鼓―ブリュッセル

Newsfrom Japan

【ブリュッセル時事】日本とベルギーの国交樹立１６０周年の開幕式が２７日、ブリュッセル中心部のエグモン宮で開かれた。式典には両国の政府、企業関係者や教育、文化分野の代表ら約２５０人が出席。参加者は琴やバイオリンの演奏を楽しんだほか、公邸料理人が用意したすしや日本酒に舌鼓を打った。

両国は１８６６年の修好通商航海条約の締結を機に関係を深めてきた。現在、ベルギーにはトヨタ自動車やダイキン工業など日本企業約２５０社が進出し、経済面での結び付きも強い。今年は２年に１度開催される８月の「フラワーカーペット」で日本にちなんだ演出が施されるなど、年間を通して１６０周年関連行事が予定されている。

日本政府関係者によると、天皇、皇后両陛下が６月、国際親善のためベルギーとオランダを公式訪問される方向で調整中。式典に参加したベルギーのヤンボン副首相は「現時点で計画がどの程度進んでいるかは承知していない」としつつも、訪問が実現すれば「大変名誉なことだ」と期待を示した。

２７日、ブリュッセルのエグモン宮で開かれた日本とベルギーの国交樹立１６０周年の開幕式で鏡開きを行う大菅岳史大使（左から２人目）、ベルギーのヤンボン副首相（右端）ら

