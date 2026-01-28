映画興収、過去最高の２７４４億円＝「鬼滅」「国宝」がけん引

Newsfrom Japan

日本映画製作者連盟（映連）は２８日、２０２５年の映画興行収入が前年比３２．６％増の２７４４億５２００万円だったと発表した。現在の統計方式になった００年以降で、１９年に記録した２６１１億８０００万円を超えて過去最高となった。

映連によると、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」（３９１．４億円）と「国宝」（１９５．５億円）の大ヒット作が全体をけん引。「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」と「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」も１００億円を超え、これら４作品を配給する東宝グループで１６０５億円と全体の５割超を占めた。

洋画の興収も前年比３０．７％増。映画館の入場者数は同３０．７％増の１億８８７５万６０００人で、１９年に次ぐ歴代２位となった。

映連の島谷能成会長は「昨年は老若男女バランス良く映画館に足を運んでもらえた。今年も良い作品を提案できるか、真価が問われる」と話した。

