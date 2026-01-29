円買い介入「全くない」＝強いドル政策堅持―米財務長官

Newsfrom Japan

【ワシントン時事】ベセント米財務長官は２８日、ＣＮＢＣテレビのインタビューで、円高・ドル安誘導のため円買い・ドル売りの為替介入を行っているかとの質問に対し、「全くない」と否定した。一方、今後の介入の計画については「米国が強いドル政策を取っていること以外、コメントは控えたい」と述べるにとどめた。

先週末以降、日米当局による協調介入への警戒感から、円高・ドル安が進行している。こうした中、トランプ大統領が前日、遊説先の中西部アイオワ州で「ドルの価値は素晴らしい」と発言。ドル安容認と受け止められ、ドル売りが加速した。

ベセント氏は「強いドル政策」とは、「適切なファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）」を整えることだと指摘。大型減税や規制緩和など「健全な政策を行えば、資金は米国に流入するだろう」としたほか、「貿易赤字も削減しており、時の経過とともに一層のドル高をもたらす」と見通した。

米ホワイトハウス敷地内で取材に応じるベセント財務長官＝２０２５年１１月、ワシントン（ＡＦＰ時事）

