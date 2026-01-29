自殺、初めて２万人下回る＝昨年、経済動向影響か―小中高生は最多・厚労省

Newsfrom Japan

厚生労働省は２９日、警察庁の統計を基にした２０２５年の年間自殺者数（暫定値）について、過去最少の１万９０９７人だったと発表した。１９７８年の統計開始以来、初めて２万人を下回った。小中高生は５３２人で過去最多を更新。確定値は３月に公表される。

自殺者数は前年確定値から１２２３人減り、３年連続で減少した。男性１万３１１７人、女性５９８０人だった。人口１０万人当たりの自殺者数（自殺死亡率）は１５．４人。厚労省は「中高年男性の自殺が減少しており、事業不振や負債を動機とする件数も減っている。経済動向が影響した可能性がある」と分析している。

年代別では、１９歳以下以外は前年から減少。５０代が３７３２人と最多を占め、次いで４０代が２９５１人だった。男女別は、５０代男性が最も多く２６９６人に上った。

職業別で見ると、学生・生徒らが１０７４人。うち小中高生は５３２人（前年比３人増）で、２年連続で統計開始の８０年以降最多となった。小学生１０人、中学生１７０人、高校生３５２人で、２０２０年ごろから高止まりしている。

同省は「高校生や女子中学生で多く、心の健康問題が悪化し自殺に至るケースが増えている」と指摘。子どもの自殺防止に取り組むことを明記した、今年４月施行の改正自殺対策基本法に基づき、こども家庭庁などと連携し対策を強化する。

厚生労働省＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]