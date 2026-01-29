仮装身分捜査１３件実施＝「雇われたふり」で５人逮捕―闇バイト対策の新手法・警察庁

Newsfrom Japan

捜査員が架空の身分証を使い闇バイトに応募する「仮装身分捜査」について、警察庁は２９日、昨年１２月末までに全国で１３件実施したと明らかにした。強盗予備や詐欺未遂の容疑で計５人の逮捕につなげたという。同庁幹部は「被害の未然防止など一定の成果があった。ノウハウを各警察で共有し、活用の練度を高めていきたい」と話した。

仮装身分捜査は強盗や特殊詐欺などを対象に、警察官がＳＮＳ上の犯罪実行役募集に応募。事前に個人情報を要求されることが多く、その際に実際と異なる名前や住所、加工した顔写真が載った運転免許証やマイナンバーカードなどを用意して接触を図り、雇われたふりをする。

実行役らの摘発や、闇バイトの募集を難しくさせるのが狙いで、警察庁は昨年１月に実施要領を公表した。

同庁によると、１３件のうち、架空の身分証を提示し、犯罪グループから集合場所など具体的な指示を受けたケースは７件だった。残り６件は身分証の画像を送り、匿名性の高い通信アプリなどでやりとりをする途中で連絡が途絶えたという。

指示を受けた７件中３件は犯罪グループと接触できなかったが、残り４件で現場に現れた計５人を逮捕。内訳は警視庁が昨年５月に１人を逮捕した事件など特殊詐欺が３件３人、強盗を計画した事件が１件２人だった。

警察庁は対策を取られる恐れがあるとして、事件の詳細は公表していないが、同庁幹部は「詐欺の電話を受けていた人に連絡するなどして全てで被害を防止できており、一部は突き上げ捜査で別の関係者の逮捕にもつなげた」と成果を語る。

警察庁＝東京都千代田区

