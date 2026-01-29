コメの民間輸入、前年の９５倍に＝昨年、国産高騰で急増―財務省

Newsfrom Japan

財務省が２９日公表した貿易統計によると、高関税を課している民間のコメ輸入量は２０２５年、前年比約９５倍の９万６８３４トンとなった。国産米の高騰で、関税を払っても割安感のある外国産米の引き合いが強まり、２４年の１０１５トンを大幅に上回った。

外国産米について、政府はミニマムアクセス（最低輸入量）枠として年間約７７万トンを無関税で輸入している。安価な外国産米の流入で国産米市場が脅かされるのを防ぐため、主食用はこのうち最大１０万トンに制限、２５年度分は１１月までに全量が落札された。

一方、枠外輸入には１キロ当たり３４１円の関税を課しているが、昨年は国産米価格が歴史的水準に高止まり。民間輸入は、特に作柄が不透明だった夏ごろに急拡大し、６月は２万９７９トン、７月は２万６３９７トンに達した。収穫が本格化した９月以降は大幅に減少したが、国産米離れも懸念されている。

財務省＝東京都千代田区

