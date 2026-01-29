成田空港、昨年１２月の外国人客数は過去最高＝中国線の先行き注視

Newsfrom Japan

成田国際空港会社が２９日発表した２０２５年１２月の運用状況（速報値）によると、国際線の航空旅客数のうち、外国人は前年同月比３％増の２１０万８３１３人で１２月として過去最高となった。国内線を合わせた全体の航空旅客数は４％増の３６４万９５４２人。記者会見した藤井直樹社長は「インバウンド（訪日客）を中心に外国人が堅調だった」と述べた。

一方、中国線の旅客便発着回数は中国政府による訪日自粛要請の影響で１８％減の２１２２回。今年１月（２４日まで）は２７％減の１５２４回で、藤井社長は「減少幅は拡大している」と指摘。２月に春節（旧正月）を控えていることも踏まえ、「どうなるか注視していかなければならない」と語った。

２５年の旅客数は前年比６％増の４２２５万５２９１人。このうち、国際線の外国人旅客数は１０％増の２３９０万６８９３人で過去最高だった。（了）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]