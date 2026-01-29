キヤノン社長に小川副社長＝御手洗氏は会長ＣＥＯに

Newsfrom Japan

キヤノンは２９日、小川一登副社長が社長に昇格する人事を発表した。御手洗冨士夫会長兼社長最高経営責任者（ＣＥＯ）は、２０２０年から務めてきた３度目の社長職からは退くものの、会長ＣＥＯとして引き続き経営に当たる。３月２７日付。

３０年までの新たな中期経営計画が今年から始まるのを機に経営体制を見直す。

東京都内で記者会見した小川氏は、「キヤノンが世界各地で飛躍できるよう、経験を総動員し、全力で取り組む」と強調。その上で、「粉骨砕身の覚悟で職責を果たす」と決意を示した。

小川氏はシンガポールやカナダの販売子会社社長、米国法人社長を務めた国際派で、社長就任後は最高執行責任者（ＣＯＯ）を兼ねる。会見に同席した御手洗氏は、「優れたリーダーシップと幅広い国際経験は、当社が次の世代へ歩みを進めるのに欠くことができない資質だ」と評価した。

御手洗氏は１９９５年に社長に就任。０６年に会長になったものの１２年に復帰した。１６年に会長ＣＥＯに就いたが、２０年から再び社長兼務となった。今後の去就について問われると、「（小川氏に）任せられるという時を見極めて（経営から）退きたい」と語った。

記者会見するキヤノンの小川一登次期社長＝２９日午後、東京都千代田区

会見後、撮影に応じるキヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長ＣＥＯ（右）と小川一登次期社長＝２９日午後、東京都千代田区

記者会見に臨むキヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長ＣＥＯ（右）＝２９日、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]