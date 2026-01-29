連立合意の「アクセル役」に＝吉村洋文日本維新の会代表【党首に聞く】

Newsfrom Japan

日本維新の会の吉村洋文代表は２９日までに時事通信などのインタビューに応じた。自民党との連立政権合意の「アクセル役」を担うと強調し、２年間の食料品消費税率ゼロや「副首都」構想推進などを衆院選で特に訴える考えを示した。

―維新の議席獲得目標は。達成できなかった場合の責任の取り方は。

最も重要な目標は与党過半数の獲得だ。達成できなければ党代表を辞する覚悟だ。維新の目標は前回２０２４年の衆院選で獲得した３８議席の確保だ。大阪（府内１９選挙区の）全勝も目指す。

―「大阪全勝」とならなかった場合は。

大型選挙の後に代表選実施の可否を決める党のルールに基本的に従う。

―今回の衆院選の意義と争点は。

政権の枠組みが変わったことの信を問う。連立合意の内容に信を得れば、より推進力を持って速く進めることができる。

―維新の重点政策は。

社会保険料を下げる制度改革、食料品の消費税率ゼロ、衆院議員定数削減、副首都構想の４項目を重点的に訴える。

―自民が食料品の消費税減税を公約した。

自民の公約に入ったことは非常に大きい。２６年度中の実現を目指したいと言う高市早苗首相と歩調を合わせ、できるだけ早く進める。

―自民と競合する選挙区での差別化は。

アクセル役、エンジン役を維新が担うと訴える。社会保障改革や消費税減税など、連立合意には自民内に反対がある政策もある。改革の推進力となり、実行することに維新の大きな意義がある。自公政権で進まなかった項目も強力に推し進める。

―副首都構想と大阪都構想をどう進めるか。

（二つの構想は）密接に関連している。経済成長の軸をつくることが副首都法案の肝の部分。大阪府・市を一つにした強力な行政機構の方がより副首都機能を果たせる。

―国民健康保険料の支払いを逃れる地方議員がいた。

有権者に深くおわびする。絶対に許されるものではなく、党の方針に明確に反する。最も厳しい除名処分とした。社会保険料を下げる改革は全く変わりなく重要な政策で、今後も進めなければならない。

インタビューに答える日本維新の会の吉村洋文代表＝２８日、大阪市中央区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]