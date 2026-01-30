東京・上野で４．２億円強盗か＝羽田でも１．９億円狙われる？―車が逃走、関連捜査・警視庁

Newsfrom Japan

２９日夜から３０日未明にかけ、東京都台東区の路上や羽田空港（大田区）の駐車場で、多額の現金を運搬中のグループが催涙スプレーのようなもので襲われる事件が相次いだ。台東区では現金計４億２３００万円が入ったとみられるスーツケース三つが奪われ、羽田では現金計約１億９０００万円入りのスーツケース二つが車内にあったが被害を免れた。いずれの現場も３人組が車で逃走しており、警視庁は両事件に関連があるとみて、逃げた人物の行方を追っている。

捜査関係者などによると、いずれのグループも「金を中国に運ぼうとしていた」という趣旨の話をしている。

台東区東上野では２９日午後９時半ごろ、中国人２人と日本人３人の２０～４０代の男女が襲われた。現場近くにいた責任者を名乗る男性は、同庁に対し「日本円を羽田空港経由で香港に運び、香港ドルに両替することを仕事としている。今回も５人に羽田まで運ぶよう頼んだ」と説明している。

襲った３人組のうち１人は身長約１７０センチで、黒の上着やニット帽を着用していた。いずれも同じ車で逃走した。

同じころ、付近の路上で通行人の男性がはねられ軽傷を負うひき逃げ事件も発生。車は逃走したが、約５００メートル離れた路上で、乗り捨てられた長野ナンバーの軽乗用車が見つかった。

羽田の事件では３０日午前０時１０分ごろ、第３ターミナルに隣接するＰ５駐車場３階で、白い車が５０代の日本人男性に接近。「何してるの」と声を掛け、車の助手席などからスプレーを噴射したり、ハンマーで男性の車の窓ガラスをたたいたりした。男性の車には仕事仲間３人が乗っており、「金を持って中国に行こうとしていた」と話している。

直前に同じ階で２０代男性が、男にバッグを奪われそうになるひったくり未遂事件が発生。男を含め３人が乗った白い車が逃走し、うち１人は２０～３０代ぐらいで黒っぽい服を着ていた。

現場付近を調べる警視庁の捜査員＝２９日午後、東京都台東区

事件があった羽田空港のＰ５駐車場＝３０日午前、東京都大田区

