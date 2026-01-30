実質賃金増へ春闘本格化＝労使トップが論戦―経団連フォーラム

Newsfrom Japan

労使双方の代表者が出席する「経団連労使フォーラム」が３０日、東京都内で開かれ、２０２６年春闘が本格化した。連合集計で２年連続の５％超を実現した賃上げを継続し、「実質賃金の安定的なプラス化」を実現できるかが焦点。雇用の約７割を占める中小企業への波及が鍵を握る。

フォーラムでは経団連の筒井義信会長があいさつし、今春闘の経営側指針で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を「賃金交渉のスタンダード」と位置付けたと指摘。「中小企業を含む多くの企業でベアが実施されることを期待する」と語った。中小企業は生産性を向上させるとともに、労務費を含めたコストを適正に価格転嫁する慣行を根付かせるよう大企業も協力することが不可欠と強調した。

実質賃金は昨年１１月まで１１カ月連続のマイナスと、賃上げペースが物価高に追い付いていない。労働組合側は産別労組の幹部が昨年までの傾向として、中高年層を中心に実質賃金の目減りが大きかったことや、大企業と中小企業の賃金格差が拡大してきたことに懸念を示した。

また、連合の芳野友子会長が講演し、経営者に対し「株主を重視し過ぎ、労働者への分配がないがしろにされていないか」と問題を提起。１％の実質賃金上昇を軌道に乗せるべきだと主張し、今春闘で「労使双方が納得できるまで協議を尽くすべきだ」と訴えた。

経団連労使フォーラムであいさつする経団連の筒井義信会長＝３０日午前、東京都千代田区

経団連労使フォーラムで講演する連合の芳野友子会長＝３０日午後、東京都千代田区

